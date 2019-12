Fca-Psa: Fim Cisl, fusione necessaria, bene conferma investimenti 5 miliardi

Oggi si è tenuto a Torino presso il sito di Fca Mirafiori l'incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali con i vertici dell'azienda dopo l'annuncio di procedere alla fusione con la multinazionale francese Psa. Il faccia a faccia avviene a margine della firma del combination agreement (l'accordo è paritetico 50-50) che apre la strada alla fusione tra Psa e Fca, alle quali serviranno tra i 12 e 15 mesi per finalizzare l'intera operazione. Lo rende noto il segretario generale della Fim Cisl Marco Bentivogli. "Nell'incontro di oggi il Ceo Emea di Fca, Pietro Gorlier, ha illustrato i contenuti di un memorandum che prevede una fusione al 50-50 con un primo board composto da 10 consiglieri tra cui 2 rappresentanti dei lavoratori uno, per Psa ed uno per Fca - sottolinea -. L'assetto azionario sarà stabile per 7 anni ad eccezione della possibilità della famiglia Peugeot di salire e DongFeng scendere. La fusione offre molte opportunità per i due gruppi come il rafforzamento in mercati diversi dove in Europa Psa è molto radicato e in Usa dove Fca ha il 66 per cento del suo fatturato. La sfida per entrambi i gruppi sarà aggredire il mercato asiatico dove entrambe hanno una incidenza poco rilevante".