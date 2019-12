Maltempo: frana Quincinetto, chiusa carreggiata A5 Torino-Aosta

Le piogge di questi giorni hanno fatto scattare un nuovo allarme per la frana di Quincinetto sull'autostrada Torino-Aosta. Nella prima mattinata di oggi, infatti, riferisce la Regione Valle d'Aosta, dopo un breve momento in cui era stata attivata la fase 3 della procedura di allertamento per la frana in località Chiappetti a Quincinetto, fase che prevede la chiusura del tratto di autostrada A5 Pont-Saint-Martin-Quincinetto, e "in seguito a un repentino miglioramento dei parametri di controllo", si è passati alla fase di allertamento 2, che prevede la riapertura di una carreggiata con corsia unica in entrambe le direzioni. La situazione è costantemente monitorata dal Sistema di Protezione civile regionale.