'Ndrangheta: ex assessore Rosso in cella, oggi interrogato

Prima notte in carcere, alle Vallette di Torino, per Roberto Rosso, ormai ex assessore della Regione Piemonte arrestato ieri mattina dalla guardia di finanza. Voto di scambio politico-mafioso l'accusa nei suoi confronti: secondo gli inquirenti, ha versato 7.900 euro agli intermediari di Onofrio Garcea e Francesco Viterbo, due presunti pezzi da novanta della 'ndrangheta, in cambio di un pacchetto di voti alle ultime elezioni regionali. Assistito dall'avvocato Giorgio Piazzese, Rosso comparirà oggi pomeriggio davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia.