Fridays For Future; Appendino, "Torino sarà megafono mondo"

La scelta di Torino come sede del prossimo raduno internazionale dei Fridays For Future è "un segnale importante che ancora una volta mette al centro la priorità dell'emergenza climatica", rendendo il capoluogo piemontese "megafono per tutto il mondo". Lo sostiene la sindaca, Chiara Appendino, commentando la scelta della città della Mole per l'appuntamento di agosto. "Un risultato che si deve al grande lavoro del gruppo Fridays For Future Torino e in cui la Città ha creduto sin dall'inizio", aggiunge la prima cittadina, ricordando che nel ballottaggio con Dresda la prima capitale d'Italia è stata preferita dal "75% degli attivisti". "Grazie a chi lo ha reso possibile", conclude Appendino.