Nuovo museo per la fotografia, Gallerie d'Italia a Torino

La fotografia trova casa a Torino. Palazzo Turinetti, storico edificio della centralissima piazza San Carlo sede legale di Intesa Sanpaolo, diventa il quarto polo museale delle Gallerie d'Italia, dopo quelli di Milano, Napoli e Vicenza. Un progetto voluto dai vertici della banca e guidato da Michele Coppola, che di Intesa Sanpaolo è il direttore Arte, Cultura e Beni Storici. Il cantiere partirà nei prossimi mesi e sarà concluso in un paio d'anni. I 6mila metri quadri del nuovo museo, 3 mila riservati alle attività espositive, ospiteranno opere delle collezioni della banca tra cui l'Archivio Publifoto, circa 7 milioni di scatti su eventi, personalità e luoghi realizzati dagli anni Trenta agli anni Novanta. Spazio anche alle mostre temporanee di grandi fotografi in sinergia con istituzioni culturali italiane e straniere, a cominciare da Camera - Centro Italiano per la fotografia di cui Intesa Sanpaolo è Socio fondatore, mentre il piano nobile potrà ospitare opere classiche dalle collezioni della banca. Il progetto delle Gallerie d'Italia in piazza San Carlo sarà illustrato il 14 gennaio dal presidente emerito di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli, dal presidente Gian Maria Gros-Pietro e da Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo, alla presenza della sindaca di Torino Chiara Appendino, del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.