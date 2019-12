ECONOMIA DOMESTICA

Fondi Ue e Competitività, Confindustria sprona Cirio

Per il leader piemontese Ravanelli la Regione "si gioca tutto" in pochi mesi, agendo sui temi cruciali dell'economia. "Dobbiamo spendere oculatamente ma in modo efficace ogni centesimo". E il ruolo di Finpiemonte sarà centrale

“Sulla programmazione e gestione dei fondi europei il governo del Piemonte si gioca la legislatura. E’ la partita più importante per il futuro del tessuto economico e sociale piemontese. Non si può e non si deve sbagliare”.

Fabio Ravanelli ha ancora circa sei mesi prima di concludere il suo incarico quadriennale alla guida degli industriali piemontesi, di lui da tempo si parla come del possibile futuro presidente di Finpiemonte. Politicamente vicino all’attuale maggioranza al governo della Regione, vantando nel suo curriculum anche un mandato da consigliere comunale a Novara nei banchi della Lega, il presidente di Confindustria Piemonte non usa giri di parole per avvertire Alberto Cirio e i suoi assessori di quanto sia alta la posta in gioco.

Errori del passato? Rischi per il futuro? Necessità di non perdere tempo e di non prendere la questione alla leggera? Presidente Ravanelli, cosa la spinge a questa considerazione che ha tutta l’aria di un monito al governo regionale?

“Intanto partiamo da quello nazionale. L’attuale esecutivo sta dimostrando di non essere all’altezza della situazione: ha una cultura antiindustriale e punitiva nei confronti delle imprese e questo lo dimostra chiaramente con certe norme come la plastic tax e la sugar tax e tutto il tema della confisca preventiva, senza dire del fatto che non verrà modificata la legge che abolisce la prescrizione nei processi penali, un’assurdità giuridica che auspico sia oggetto di una bocciatura da parte della Corte Costituzionale”.

Quindi a voi imprenditori piemontesi non resta che sperare nella nuova amministrazione regionale?

“La Regione è in un momento molto importante, può fare qualcosa di buono. Sta lavorando al piano per la competitività che dovrebbe essere pronto per febbraio al quale noi auspichiamo e pensiamo di poter partecipare”.

Non vi hanno coinvolto?

“Siamo in contatto, sia con il presidente Cirio sia con gli assessori. Pensiamo di poter dare un contributo perché conosciamo quali sono le esigenze delle imprese. Ma a questo importante piano sono legati a filo doppio i fondi strutturali europei per la programmazione 2021 2027”.

Quelli su cui, lei dice, l’attuale maggioranza si gioca la legislatura.

“Esatto, ma non solo. È il tema cruciale per il futuro dell’economia piemontese. E la Regione può ipotecare in positivo o in negativo la gestione dei fondi, che sono tantissimi soldi per i prossimi sei anni. Sarà l’azione del governo regionale per eccellenza, servirà il massimo impegno e il confronto con le associazioni datoriali”.

Evidentemente, se dice così, lei paventa dei rischi.

“Bisogna evitare assolutamente che accada quanto successo negli anni passati quando quei soldi non sono stati spesi tutti perché non allocati correttamente. Dobbiamo spendere in modo oculato e appropriato ogni centesimo”.

Facile a dirsi, poi c’è il solito assalto alla diligenza e molte istanze da accontentare, molte pressioni. Come si fa?

“Intanto, evitare nel modo più assoluto le elargizioni a pioggia: un grosso errore. Servono invece piani mirati per stimolare l’economia nei gangli dove può avere maggiore valore. Ci sono pochi mesi a disposizione, saranno cruciali. Perché se è vero che il governo nazionale può incidere maggiormente in senso positivo o negativo, in questo caso specifico quello regionale può essere determinante più che in qualunque altro momento dei prossimi anni”.

Voi imprenditori cosa mettete sul tavolo?

“Gli imprenditori sono pronti sempre e comunque a lavorare. Quello che spesso chiedono è semplicemente di essere messi nelle condizioni di fare. Non essere strozzati dalla burocrazia, da una giustizia che non funziona, da un’imposizione fiscale non solo alta, ma sempre farraginosa e motivo di contenziosi”.

Di lei da tempo si parla come probabile presidente di Finpiemonte.

“Guardi, non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, nel caso dovessi riceverla farò una riflessione. Per ora non ci ho pensato. Tenga presente che io ho anche un lavoro e tra l’altro adesso sono anche presidente del Teatro Coccia di Novara. Credo, comunque, che Finpiemonte dovrà essere ripensata, essendo la longa manus finanziaria della Regione, ha un ruolo molto importante”.

Presidente, dal vertice degli imprenditori del Piemonte come vede la fusione Fca-Psa?

“Come una grande opportunità che, però, si spera sia adeguatamente governata da Fca. Mi spiego: non c’è dubbio che creare il quarto gruppo mondiale dell’automotive origina una serie di efficientamenti potentissimi, il punto però è: ci saranno ricadute positive sul nostro territorio?”.

Lei le prevede?

“Di sicuro le auspico. Anzi, dico che devono esserci per forza. Non è che noi dobbiamo contribuire come territorio a creare efficientamenti e poi i vantaggi se li prendono gli altri. Se ci saranno le ricadute sarà una grande opportunità, altrimenti sarà un problema da gestire”.