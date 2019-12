Maltempo: vento aumenta ancora, neve sui rilievi alpini

Dopo avere toccato i 50-70 kmh in pianura e i 70-80 in montagna, con punte fino a 100, il vento di foehn si sta intensificando nel pomeriggio. È l'aggiornamento di Arpa. "Un flusso di correnti da ovest-nordovest in quota - spiega l'Agenzia regionale di protezione ambientale - sta alimentando venti forti o localmente molto forti sull'arco alpino e moderati o forti sull'Appennino. Il muro del foehn sta apportando deboli precipitazioni sui rilievi alpini, accumulando nel corso del pomeriggio valori anche moderati sui settori occidentali di confine".