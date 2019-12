Polizia: controlli antidroga Torino, 10 arresti

Dieci arresti e oltre 10mila euro sequestrati. E' questo il bilancio dei controlli antidroga della polizia effettuati dal 16 al 21 dicembre a Torino. In manette, tra gli altri, è finito un 62enne italiano, fermato dagli agenti delle Volanti a bordo della propria auto in corso Sacco e Vanzetti con 100 grammi di cocaina nascosti sotto i sedili e 1330 euro nel portafoglio. In tasca aveva numerosi fogli su cui aveva appuntato la contabilità relativa allo spaccio e un bilancino di precisione. Un italiano di 50 anni, che custodiva nello zaino, in un sacchetto sottovuoto, 9500 euro in contanti, è stato bloccato in via Gradisca, nel quartiere di Santa Rita. Nelle mutande aveva 97 grammi di hashish. In totale sono stati sequestrati 100 grammi di marijuana, 110 grammi di hashish e 105 grammi di cocaina.