Milleproroghe: Uncem chiede proroga per scontrino elettronico

Uncem, l'unione dei comuni montani italiani, chiede la proroga di un anno dell'obbligo di scontrino elettronico per i negozi nei Comuni di montagna. La richiesta è stata indirizzata dal presidente nazionale Marco Bussone al premier Giuseppe Conte e al governo. "I motivi sono tanti. - spiega Bussone - intanto perché doveva arrivare già mesi fa un decreto, mai scritto, relativo ai Comuni che per due anni sarebbero stati esclusi dall'imposizione di scontrino elettronico. Non è mai arrivato. Avrebbe permesso di bypassare il secondo scoglio che ci viene evidenziato da tutti i Sindaci e da molti esercenti: il divario digitale è ancora una emergenza per i territori montani e le aree interne del Paese. Il Piano banda ultralarga è in ritardo di attuazione di quasi due anni. Lo scontrino elettronico e i nuovi apparecchi hanno senso solo se vi è connettività adeguata, certa, di buona qualità. Se manca questa, oppure l'energia elettrica come abbiamo visto recentemente a causa delle nevicate, Governo e Parlamento abbiano il coraggio di dare una proroga per i territori montani. Non mettiamo ulteriormente in crisi un sistema di esercenti già in ginocchio a causa di burocrazia e fragilità causa e conseguenza di una forte desertificazione mai fermata".