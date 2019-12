Operai ridotti in schiavitù, arrestati due imprenditori cinesi

Due imprenditori di origine cinese, fratello e sorella trentenni, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza per sfruttamento del lavoro. I militari, nel corso di diverse perquisizioni hanno accertato che i due impiegavano, in laboratori clandestini dislocati nel canavese, una trentina di operai, per lo più loro connazionali, molti dei quali clandestini, essendo scaduto il visto d'ingresso per turismo, in condizioni di schiavitù, approfittando del loro stato di bisogno. Dalle indagini dei finanzieri è emerso che i lavoratori, oltre ad essere sottopagati, la paga giornaliera di aggirava sui 5 euro, lavoravano fino a 15 ore al giorno, senza giorni di riposo o ferie, erano continuamente videosorvegliati e molti di loro alloggiati in condizioni degradanti in bivacchi ricavati in spazi all'interno dei laboratori, ora sigillati. I due imprenditori, arrestati perché in procinto di partire per la Cina, oltre ad aver istruito gli operai sulla versione da fornire in caso di accertamenti in materia di "lavoro nero", nei giorni successivi alle perquisizioni hanno organizzato incontri segreti con gli operai.