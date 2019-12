Compagni, a messa

Dicono che… per quanto Peppone e don Camillo appartengano da tempo al secolo ferrigno, la partecipazione ufficiale della Fiom alla messa della vigilia di Natale promossa da mons. Cesare Nosiglia nel piazzale antistante all’ex Embraco, ora Ventures, di Riva di Chieri sia stata accolta con piacevole sorpresa in diocesi. “Penso sia un gesto di attenzione nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che stanno rischiando di perdere il posto di lavoro”, spiega Edi Lazzi, segretario dei metalmeccanici torinesi della Cgil. Ma anche un attestato pubblico dell’impegno dell’Arcivescovo che, come noto, avrebbe voluto celebrare la messa all’interno dello stabilimento ma l’azienda non ha concesso l’autorizzazione.