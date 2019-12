Picchiano ambulante in strada, quattro giovani arrestati

L'altra notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea hanno arrestato per lesioni personali aggravate quattro giovani, due italiani residenti a Rivarolo e Favria e due romeni entrambi residenti a Castellamonte, tutti di età compresa tra i 21 e i 25 anni. Passando in piazza Massoglia i militari hanno notato un'aggressione in corso nei confronti di un venditore ambulante. L'intervento dei militari ha evitato al malcapitato gravi conseguenze: soccorso e trasportato in ospedale è stato giudicato guaribile con venti giorni di prognosi. I quattro violenti sono stati arrestati: da chiarire i motivi dell'aggressione. I giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida fissata questa mattina al tribunale di Ivrea.