Auto in fiamme a Torino, distrutti in strada sette veicoli

Sette auto hanno preso fuoco questa mattina a Torino, in via San Pio VII, all'altezza del civico 114. Gli agenti della polizia municipale hanno chiuso la strada per consentire ai vigili del fuoco le operazioni di spegnimento. Le cause dell'incendio non sono ancora note. L'episodio a due settimane dal raid di un gruppo di piromani nel quartiere San Donato, nelle borgate Cit Turin e Cenisia. Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre, diciassette macchine erano state date alle fiamme. Sull'accaduto indaga la polizia che ha acquisito le telecamere di sorveglianza della zona. Gli investigatori sospettano che si tratti di un gruppo di teppisti.