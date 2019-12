Moda: Racca nuovo amministratore delegato di Miroglio

Alberto Racca è il nuovo amministratore delegato di Miroglio spa, società holding del gruppo Miroglio. La nomina si inserisce nel rafforzamento del ruolo della capogruppo Miroglio come holding industriale di partecipazioni, iniziato a fine 2018 con la nomina di Filippo Ferrua Magliani a Presidente. Alberto Racca è entrato nel gruppo Miroglio nell'ottobre 2018 con la carica di Group Strategy & Transformation Director. In questi mesi si è occupato della pianificazione strategica e della gestione del portafoglio di partecipate. La nomina di Alberto Racca completa il "percorso di rinnovamento avviato alla fine dell'anno scorso. Si tratta di un importante rafforzamento per l'azione del cda che potrà disporre di una figura professionale in grado di assicurare la supervisione ed un raccordo manageriale e strategico con le attività delle principali controllate Miroglio Fashion e Miroglio Textile", afferma il presidente Ferrua Magliani.