'Ndrangheta: Grimaldi (Luv), annullare voto e tornare a urne

"I voti della 'Ndrangheta non si chiedono, non si comprano, non si contano e non si restituiscono. L'unico modo per cancellarli è annullare le elezioni e tornare al voto". A chiederlo, nel suo intervento nell'aula di Palazzo Lascaris sul caso dell'arresto dell'assessore Roberto Rosso, il capogruppo di Luv in Consiglio regionale Marco Grimaldi. "Qualsiasi cosa accada, ormai questa legislatura e' compromessa, macchiata, moralmente ed eticamente fallita". "Le dimissioni di Rosso non sono sufficienti" per Grimaldi che "sfida il presidente Allasia e il presidente Cirio a giocare una nuova partita senza i voti delle mafie per non governare con quest'ombra. Se si è persone oneste - aggiunge - i voti della 'Ndrangheta non si chiedono, non si comprano e di certo non si contano. Soprattutto, se si ha a cuore la propria dignità e il proprio onore, i voti della 'Ndrangheta non si restituiscono. E per cancellarli - conclude Grimaldi - non esiste la prova di resistenza, come per le firme false. L'unico modo per non conteggiarli e' annullare le elezioni e tornare al voto".