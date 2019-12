Torino tra mete preferite Capodanno, 80% stanze occupate

Sono positivi i dati previsionali sull'occupazione alberghiera per il Capodanno 2020, a Torino e in provincia, con una percentuale di camere prenotate intorno all'80%, contro il 75% dello stesso periodo dell'anno scorso. Il 2019 si chiude, quindi, in lieve crescita. "Torino resta una città con potenzialità turistiche molto elevate sulle quali riteniamo sia necessario investire con coraggio e determinazione", è l'appello di Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino, secondo cui occorre "mettere al centro la promo-commercializzazione di Torino e della sua provincia". Positivi anche i dati nei comprensori sciistici delle Valli Olimpiche, con una occupazione delle camere molto alta, "a conferma di come le vacanze di Natale in montagna siano una garanzia - dichiara Giorgio Montabone, presidente Federalberghi Bardonecchia - le nostre Valli si confermano una delle mete più gettonate per gli amanti dello sci, merito anche delle delle strategie di promozione del territorio sviluppate in questi anni".