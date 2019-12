POLITICA & GIUSTIZIA

Caso Rosso, non c'è Furia nel Pd

Il gruppo consiliare non dà credito all'ipotesi ventilata dal segretario regionale dem di ricorrere al Tar per annullare le elezioni. Ravetti: "Vogliamo dimostrare politicamente e nei fatti l'inadeguatezza a governare di Cirio"

La prima reazione del capogruppo Pd Domenico Ravetti all’annunciata ipotesi del segretario Paolo Furia di ricorrere al Tar per chiedere l’annullamento delle elezioni regionali è stata di sgomento: l’ha letto questa mattina in treno, sulla rassegna stampa online, mentre si recava a Torino per le comunicazioni di Alberto Cirio sul “caso Rosso”. Il teorema del numero uno di via Masserano è il seguente: poiché l’inchiesta Fenice ha dimostrato il tentativo della ‘ndrangheta di inquinare il voto a vantaggio di un candidato del centrodestra, finito in carcere venerdì scorso, allora per evitare dubbi sulla limpidezza dell’esito delle urne meglio tornare al voto. E per farlo, Furia spiega che sta valutando assieme a dei legali di fiducia la possibilità di ricorrere alla giustizia amministrativa per annullare le urne.

Durante la riunione dei consiglieri, prima dell’inizio della seduta, l’esternazione del segretario è stata trattata al pari di un ballon d’essai, tra un’alzata di spalle e una battuta al fiele. Infine è arrivato l’intervento in aula di Ravetti, il quale tra mille cautele ha richiamato il Consiglio a “proteggere le istituzioni”. Le infiltrazioni della criminalità organizzata si combattono, secondo Ravetti “attraverso la responsabilità, la cultura e l’impegno sociale, individuando come fine della lotta la giustizia sociale, insegnando ai giovani che gli obiettivi non si raggiungono con le scorciatoie, ma imparando a discernere il bene dal male. La politica deve essere forte e libera, deve essere fatta dai migliori e, oggi, spesso, questo non accade”. Mai Ravetti si spinge a mettere in dubbio un risultato elettorale, netto quanto inequivocabile. Alle scorse Regionali Cirio ottenne oltre 300mila voti in più di Sergio Chiamparino, un bottino piuttosto cospicuo rispetto alle 5mila preferenze di Rosso, anche ammesso (e non concesso) che queste siano tutte inficiate dall'infamante sospetto del votop di scambio politico-mafioso. “Per Natale gli regaliamo un pallottoliere” diceva questa mattina un consigliere del suo partito a Palazzo Lascaris. Così Furia si ritrova solo nella sua impresa, mentre il capogruppo Ravetti tiene la discussione su un piano politico: “Nessuno deve banalizzare quello che è successo, ma ritengo che debba essere dimostrato politicamente e nei fatti che il presidente Cirio e la sua giunta non sono all’altezza del compito di governare la nostra Regione”.

Un altro esponente dem, particolarmente sensibile sui temi dell’antimafia, qual è Diego Sarno arriva a considerare quanto accaduto una “macchia” che Cirio porterà con sé qualora non sia in grado di “dare subito segnali di un evidente cambio di rotta”, che tradotto vuol dire “convochiamo in fretta la Commissione legalità e iniziamo a lavorare” per poi adottare maggiore attenzione “sulla selezione dei candidati”. Insomma, guai se davvero il governatore dovesse pensare di cavarsela caricando la croce su Fratelli d’Italia, il partito che ha indicato Rosso in giunta e che pure se ne sta assumendo ogni responsabilità. La remissione del mandato e le urne, per Sarno, sarebbero solo l’estrema ratio.

L’unico a sostenere la tesi del voto anticipato è il capogruppo di Luv, la versione subalpina di Leu, Marco Grimaldi, secondo il quale non c'è prova di resistenza che tenga ed evidentemente basta il comportamento scorretto di uno per annullare il voto popolare. “I voti della ‘ndrangheta non si chiedono, non si comprano, non si contano e non si restituiscono. L’unico modo per cancellarli è annullare le elezioni e tornare al voto” perché “qualsiasi cosa accada, ormai questa legislatura è compromessa, macchiata, moralmente ed eticamente fallita”.