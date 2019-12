Pullman in overbooking, interviene polizia a Torino

Tensioni ieri sera a Torino, in piazza Adriano, per un pullman della compagnia low cost Flixbus in overbooking. Una sessantina di viaggiatori, diretti a Parigi, non hanno potuto salire sul mezzo: i posti disponibili erano una cinquantina, ma sono stati venduti molti più biglietti. L'inconveniente ha provato numerose proteste e per placare gli animi è stato richiesto l'intervento della polizia. Dopo ore di attesa i viaggiatori sono saliti su un altro bus che li ha portati a destinazione.