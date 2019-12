Animali: monitoraggio lupi Vco, no casi ibridazione con cani

"I lupi presenti nel Verbano Cusio Ossola non sono ibridi". Lo sostiene l'Ente Parco Val Grande che tra il 2014 ed il 2018, nell'ambito del progetto Life Wolfalps, ha analizzato i profili genetici di 468 lupi provenienti da tutto l'arco alpino italiano. Non è stato riscontrato nessun caso di ibridazione tra lupo e cane. Il gruppo di lavoro che si occupa del monitoraggio del lupo sul territorio del Verbano Cusio Ossola ha raccolto, nell'area compresa tra valle Anzasca, val Strona e bassa Ossola, 17 campioni biologici, analizzati da un laboratorio specializzato nelle analisi genetiche di popolazioni di carnivori, il National Genomics Center for Wildlife and FishConservation, con sede in Montana (USA). "Tutti i 15 campioni che hanno fornito dna di qualità sufficiente per poter essere analizzati sono risultati appartenere a lupi della popolazione italiana e tutti i quattro individui di cui è stato possibile ricostruire il profilo genetico, 2 maschi e 2 femmine, sono risultati essere lupi puri", spiegano all'Ente Parco Val Grande. Il monitoraggio genetico della popolazione di lupo prosegue.