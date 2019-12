Natale: Appendino, non dimenticare persone in difficoltà

"Non dobbiamo mai dimenticare che accanto alle luci, alle piazze popolate e ai tanti eventi di Torino ci sono persone che sentono ancora più forti le difficoltà della solitudine, della mancanza di lavoro, della povertà e della malattia. E' a loro che va il nostro pensiero". Queste le parole della sindaca di Torino Chiara Appendino nel messaggio di auguri alla vigilia di Natale, che ha visto la prima cittadina partecipare, insieme ad altri sindaci del territorio, alla messa celebrata dall'arcivescovo, monsignor Cesare Nosiglia, davanti ai cancelli della ex Embraco. Auguri "con un pensiero a chi - scrive Appendino su Facebook -, questo Natale non lo vivrà come una festa, ma come un momento di estrema difficoltà". Ai lavoratori della Embraco e alle loro famiglie che, sottolinea, "stanno vivendo un momento di profonda crisi, che dà loro ben pochi motivi per festeggiare, alle vittime delle crisi del lavoro e a tutte le persone in difficoltà va la più sentita vicinanza mia e della Città di Torino". Dalla sindaca, poi, i ringraziamenti a quanti "nell'atmosfera delle feste, troveranno il tempo e la forza di un gesto di solidarietà e, sopratutto, chi questa solidarietà la esercita ogni giorno dell'anno. Un ringraziamento - aggiunge - anche a quanti, con il loro lavoro, anche durante le feste, garantiranno il regolare svolgimento dei servizi, la nostra salute e la nostra sicurezza. Che sia, per tutte e tutti, un Natale di ottimismo, vicinanza e speranza".