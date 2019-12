Sicurezza: controlli Polfer, 2.340 agenti impegnati

Saranno 2.340 gli operatori della polizia ferroviaria impegnati a vigilare sulla sicurezza di treni e stazioni in Piemonte e Valle d'Aosta durante le festività natalizie e di fine anno. I convogli scortati saranno 711. E' quanto comunica il Compartimento spiegando che si tratta di un rafforzamento del servizio "a scopo preventivo e repressivo al fine di contrastare reati di tipo predatorio e contro le persone, atti di vandalismo, danneggiamenti alle strutture". Sistemi di geolocalizzazione delle pattuglie, remotizzazione delle immagini in stazione, smartphone e metal detector permetteranno di aumentare e velocizzare i controlli con un coordinamento diretto del Centro operativo. "Un'attenzione particolare - informa una nota - sarà rivolta ai treni e alle stazioni dislocate lungo la via Olimpica, meta degli appassionati della neve, con monitoraggio dei convogli da e per la Francia e degli scali di transito".