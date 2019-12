No Tav, fuochi d'artificio davanti alle Vallette

Raduno No Tav davanti al carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Un centinaio di manifestanti ha trascorso la serata del Natale davanti alla casa circondariale intonando cori e slogan e lanciando fuochi d’artificio in segno di solidarietà agli attivisti arrestati alcuni giorni fa. La manifestazione si è protratta per alcune ore ed è stata preceduta da un corteo attorno al carcere, controllato a distanza da agenti delle forze dell’ordine e da funzionari della Digos. Brevi e sporadici momenti di tensione ma nessun incidente nel corso dell’iniziativa. Numerosi i cartelli e gli striscioni a favore di Giorgio Rossetto e Mattia Marzuoli, i due leader di Askatasuna attualmente detenuti proprio nel carcere torinese per gli scontri di luglio presso il cantiere No Tav di Chiomonte.