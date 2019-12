Incendi: Torino, grave manager ristorante Del Cambio

E' Paolo Novello, manager e capo maitre "Del Cambio" di piazza Carignano, uno dei più antichi e prestigiosi ristoranti di Torino, l'uomo rimasto gravemente intossicato nell'incendio divampato ieri notte in un appartamento di via Bogino 3. Ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco, è in pericolo di vita. Ieri il ristorante era chiuso e Novello era a casa, quando le fiamme, per motivi ancora da chiarire, sono divampate nello stabile.