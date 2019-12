Furti al supermercato, due arresti in 72 ore

Due tentativi di furto nei supermercati della catena Carrefour a Torino e due arresti in 72 ore da parte della polizia. E' accaduto nei giorni scorsi. Nel punto vendita di corso Turati un italiano di 53 anni è stato sorpreso mentre usciva con merce per 70 euro nascosta in una busta della spesa che aveva portato con sè: alla cassa aveva solo pagato una bottiglia di vino. In corso Grosseto una italiana di 43 anni è stata notata strappare la confezione di un paio di articoli per telefonia (tra cui un power bank) che poi ha infilato nella borsa. All'uscita le sono stati trovati prodotti per 85 euro.