Torino: scritte con insulti a consigliere FdI

Scritte contro la consigliera della circoscrizione 7 Patrizia Alessi sono comparse nella notte tra il 24 e il 25 dicembre a Torino sotto casa dell'esponente politico di Fratelli d'Italia. "Aurora ti odia ancora", "Juve ladri come Patrizia Alessi" si legge sul muro del palazzo. "Ringrazio le forze dell'ordine per il loro pronto intervento - ha commentato Alessi sui social -. Hanno fatto il possibile per cancellare quelle quelle scritte". In passato erano già comparse scritte con minacce e insulti nei confronti della consigliera. L'ipotesi è che i responsabili siano appartenenti alla galassia antagonista.