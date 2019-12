Intesa Sanpaolo, nuove nomine di vertice

Intesa Sanpaolo annuncia alcuni cambiamenti nella prima linea manageriale di vertice della banca. Allo stesso tempo vengono avviati tre progetti di sviluppo, in coerenza con gli obiettivi del Piano d'Impresa 2018-2021. Le nuove responsabilità avranno effetto dal 1° gennaio 2020. Divisione Private Banking Il nuovo responsabile della Divisione sarà Tommaso Corcos, il quale, dopo una precedente esperienza in Banca Fideuram, attualmente ha la responsabilità della Divisione Asset Management. Paolo Molesini mantiene la responsabilità di amministratore delegato e direttore generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking fino alla data di convocazione dell'Assemblea di approvazione del Bilancio 2019. In tale data verranno proposte agli organi della società le nomine di Tommaso Corcos ad amministratore delegato e direttore generale e di Paolo Molesini a presidente.