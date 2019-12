A Novara arriva Heidi, unità cinofila polizia locale

Alla Polizia Locale di Novara arriva Heidi, il labrador femmina che verrà utilizzato come unità cinofila dagli agenti del Comando. "Nel mese di maggio - spiega l'assessore Luca Piantanida - abbiamo aderito al progetto promosso dal Ministero degli interni Scuole sicure 2019-2020, volto alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole e nei dintorni degli edifici scolastici. Il progetto prevedeva anche la costituzione di una unità cinofila antidroga all'interno del corpo di Polizia Locale. Oggi diamo attuazione alla proposta adottando Heidi: il labrador affiancherà nei controlli un agente del comando che, in queste settimane, svolgerà un'approfondita formazione finalizzata ad agire sul campo insieme al cane antidroga". "Dopo questo primo periodo di formazione - spiega ancora l'assessore - Heidi accompagnerà la Polizia Locale nei controlli anche sui bus, nei parchi e nelle aree verdi in generale".