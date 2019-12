Squadra basket va male, giocatori e tifosi in pellegrinaggio

La squadra non brilla e i giocatori vanno a piedi in pellegrinaggio. Questa la soluzione adottata dai player della Gessi Basket, formazione di Borgosesia (Vercelli) che sta prendendo parte al campionato di serie B con risultati finora poco confortanti: la meta sarà il santuario di Boca, tra le colline del Novarese, dove riceveranno la benedizione dal parroco. L'idea è stata del sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, leghista nonché ex cestista. Il raduno è in programma il 30 dicembre al cimitero di Grignasco, dove comincerà una camminata di circa sette km alla quale dovrebbero prendere parte anche il coach Domenico Balignano e un nutrito gruppo di tifosi. "E' un modo - commenta Tiramani - per testimoniare alla squadra il nostro supporto e per sottolineare dei valori che appartengono alla nostra gente e alle nostre tradizioni. Se poi servirà per conquistare qualche vittoria, bene. Altrimenti sarà stato comunque un bel momento di condivisione e di riflessione, che nello sport ha sempre un grande valore motivazionale". La Gessi Basket finora ha raccolto sei punti ed è quattordicesima in classifica.