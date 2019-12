Aspi: Cirio, Piemonte attende opere da troppo tempo

"Ora ci auguriamo che dal Governo possano arrivare le risposte alle opere che il nostro territorio aspetta ormai da troppo tempo". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sulla gratuità della A26 nella tratta Ovada-Masone. "La vigilia di Natale lo avevo chiesto insieme al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, vista l'impossibilità di percorrere la Strada del Turchino per una frana causata dalla recente alluvione - ricorda Cirio -. Ieri la nostra richiesta è stata accolta da Società Autostrade per l'Italia. Da oggi pedaggio esentato fino a quando non verrà ripristinata la normale viabilità".