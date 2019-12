Ricca (Lega): ricandidatura Appendino, incoerenza M5s

"Appendino, vuoi ricandidarti nonostante il tuo partito vieti tre mandati? Per noi va benissimo, abbiamo capito che la coerenza non è di casa nel Movimento 5 Stelle". Così, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Fabrizio Ricca che aggiunge: "Appendino, ricandidati pure, sarà il popolo dei torinesi a spiegarti cosa ne pensano della tua candidatura. Il vento di cambiamento che ha toccato il Piemonte, il vento della Lega, scenderà anche su Torino partendo proprio da quei quartieri che voi e la sinistra avete dimenticato, costringendo i cittadini a vivere nella paura e nell'insicurezza".