Teatro: Appendino, 8,5 mln per Regio Torino sono certi

Gli 8 milioni e mezzo del Governo per il Teatro Regio di Torino "sono confermati, non c'è nessun rischio". Ad assicurarlo è la sindaca Chiara Appendino che, durante la conferenza stampa di fine anno, ha spiegato di aver "sentito il ministero qualche giorno fa. Credo siano in firma alla Presidenza del Consiglio". "Sono fondi certi, già deliberati dal Cipe e saranno erogati al più presto", ha sottolineato Appendino che ha rivendicato il lavoro fatto sull'ente lirico. "Stiamo lavorando bene, siamo molto soddisfatti dei risultati - ha detto -. Abbiamo ridotto i costi e siamo stati molto bravi sulla biglietteria, mantenendo sostanzialmente il livello che avevamo messo nel primo anno del piano di sviluppo. Un risultato non facile da raggiungere e lo abbiamo ottenuto". Appendino ha poi ricordato "i 2 milioni in meno di Fus, un problema che stiamo cercando di risolvere. Stiamo dunque lavorando nell'ottica del piano industriale. E' chiaro - ha concluso - che non abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo dati, anche alla luce dei fondi del Fus mancanti, quindi abbiamo concordato che rivedremo il piano industriale, in particolare relativamente alla parte di sponsorizzazione. Ma ci sono segnali molto positivi".