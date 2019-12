Governo: Tiramani (Lega), Azzolina ministro è imbarazzante

"La nomina di Azzolina a ministro della Scuola è imbarazzante". Lo afferma il deputato della Lega Paolo Tiramani. "Alla faccia del conflitto di interesse - prosegue il parlamentare vercellese -, da deputata ha partecipato al concorso per diventare preside risultando idonea, pur beccandosi uno zero tondo-tondo alla prova di orale informatica. Se il buongiorno si vede dal mattino, chissà a quali mete prestigiose punterà ora da ministro, e chissà se i suoi colleghi di partito vinceranno il concorso per assistenti parlamentari al quale stanno partecipando in barba a qualunque scrupolo di coscienza e senso di opportunità. Meno male che il loro capo politico, Luigi Di Maio, aveva sottolineato che uno statista guarda alle prossime generazioni. Qui i suoi proseliti stanno pensando solo a trovarsi un posto di lavoro".