Montagna: Cirio, comparto fondamentale per turismo Piemonte

Sabato sulla neve per Alberto Cirio. Il presidente della Regione Piemonte ha testato la nuova seggiovia Sellette 4 nel comprensorio del Melezet, a Bardonecchia (Torino). Ad accompagnarlo il sindaco, Francesco Avato, il consigliere regionale Valter Marin e i vertici della Colomion Spa, gestori degli impianti sciistici. "E' stata l'occasione per confrontarci sulla valorizzazione di uno dei comparti economici fondamentali per il turismo piemontese - spiega il governatore -. La Regione Piemonte sostiene ormai da anni il sistema neve grazie a una specifica legge regionale e questo rappresenta una garanzia anche per gli investimenti privati, come dimostra la nuova seggiovia di Bardonecchia realizzata interamente con fondi Colomion". "Il nostro obiettivo - prosegue - è incentivare un sistema di collaborazione virtuosa, sviluppando premialità per gli imprenditori che scelgono di investire sulle montagne del Piemonte, accompagnando gli investimenti privati con quelli pubblici per lo sviluppo del territorio". "Vogliamo anche potenziare l'utilizzo dei fondi europei per il turismo, settore rimasto più marginale nella precedente programmazione, ma che invece può vedere molti progetti sostenuti proprio attraverso le risorse che arrivano da Bruxelles - sottolinea ancora Cirio -. Un altro supporto importante al settore potrà arrivare attraverso la gestione diretta da parte della Regione dell'idroelettrico. Il funzionamento degli impianti sciistici in Piemonte è più caro rispetto a quello dei vicini competitor francesi, che pagano circa il 30% in meno il costo dell'energia. Gestendo autonomamente a livello regionale gli invasi e i ricavi generati dalla produzione di energia idroelettrica potremo invece mettere in campo delle agevolazioni per le aziende piemontesi del settore neve".