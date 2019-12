Prescrizione: Spataro, ragionevole la proposta del Pd

"La riforma Bonafede parte da un rilievo logico: una condanna anche di primo grado non può cadere nel nulla per il solo decorso del tempo. Ma è una scelta della politica non il frutto di una pretesa dei magistrati. E non si può partire da questa legge per attaccare il potere giudiziario o declassarlo a ordine". Lo dice al Corriere della sera l'ex procuratore di Torino Armando Spataro, secondo cui la proposta del Pd "è ragionevole. La prescrizione - spiega Spataro - indica un venir meno dell'interesse dello Stato alla punizione del reato per il decorrere da un tempo che varia a seconda della gravità del reato. Se però il pm promuove l'azione penale o arriva una condanna si può anche dire che quell'interesse si è manifestato. Quindi una soluzione che dopo la sentenza di primo grado si limiti ad allungare i tempi della prescrizione mi sembra ragionevole".