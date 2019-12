Governo: Porchietto (FI), da Conte solo slogan e annunci

"Conte pensa di governare aggiungendo poltrone, destreggiandosi come un mago per non inimicarsi nessuno, ma non pensa ad aumentare il Pil, preferisce aumentare le tasse". Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia Claudia Porchietto commentando il discorso di fine anno del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Tra uno slalom e l'altro il premier sono 2 anni che fa promesse, annunci e slogan... basta, è tutto già sentito".