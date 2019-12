Rider investito: Grimaldi (Luv), applicare legge contro cottimo

"Dal novembre del 2018 il Piemonte dispone di un emendamento a mia prima firma che è già diventato legge e che vieta chiaramente la retribuzione a cottimo per le prestazioni dei lavoratori che svolgono, anche attraverso piattaforme digitali, il servizio di consegna a domicilio. E' il momento di fare in modo che questa norma sia pienamente applicata e i controlli siano svolti in accordo con le autorità competenti e gli ispettorati del lavoro". E' quanto afferma Marco Grimaldi, consigliere regionale di Luv, dopo il caso del rider di 31 anni che nei giorni scorsi, a Torino, è stato investito da un'auto. "I fattorini - osserva Grimaldi - continuano a cadere come mosche nell'indifferenza generale delle Istituzioni. La responsabilità di questi incidenti, spesso mortali, è delle aziende che ogni giorno li sfruttano nelle strade delle nostre città, obbligandoli a correre per mettersi in tasca qualche euro in più". "Chiediamo - dice il consigliere - al Prefetto e all'ispettorato al Lavoro, alle autorità competenti, al Presidente della Regione, alla Sindaca di Torino e alla Polizia Municipale di far rispettare la legge regionale in vigore, che ho scritto più di un anno fa". "Il cottimo uccide - è la conclusione - ma anche l'indifferenza".