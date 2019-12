Anarchici: confermato carcere per presunto costruttore bombe

Il tribunale del riesame di Torino ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere per Giuseppe Sciaccia, l'anarchico quarantenne arrestato il 26 novembre scorso in un casolare della provincia di Verona per un plico esplosivo recapitato nel 2016 alla sede romana di una azienda di ristorazione. Sciacca è rinchiuso a Montorio (Verona). Gli investigatori della Digos sospettano che Sciaccia sia uno dei costruttori dei pacchi-bomba che alimentano le campagne degli anarco-insurrezionalisti. Al momento, comunque, secondo quanto si apprende gli viene attribuito direttamente solo l'episodio di Roma: la ditta presa di mira era la Ladisa, fornitrice dei pasti al Cpr di Torino.