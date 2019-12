Meteo: tempo soleggiato, nubi basse o nebbie al mattino

A Torino oggi, lunedì 30 dicembre, tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: contesto anticiclonico garanzia di tempo stabile e soleggiato su gran parte del Nordovest. Faranno eccezione le zone piemontesi di bassa pianura, tra torinese, astigiano, vercellese, novarese e alessandrino, dove è attesa la formazione e localmente la persistenza di nebbie. Clima consono al periodo nei bassi strati, con temperature diurne in genere sui 5-8°C. Gelate mattutine. Mite invece in quota. Venti deboli nord-orientali e mar ligure poco mosso.