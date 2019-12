Devastato presepe nel Vercellese

Vandali in azione sul presepe allestito in centro paese ad Alice Castello (Vercelli). A denunciare il fatto il sindaco Luigi Bondonno, secondo cui è stata rotta la maggior parte delle statue che componevano la Natività. E' il terzo anno che qualcuno rompe di proposito le statue in polistirolo che riproducono la nascita di Gesù Bambino; domani mattina la pro loco sporgerà denuncia ai carabinieri. "Esprimere una forte solidarietà - dice il sindaco - a chi si spende ogni anno per realizzare queste opere". Le telecamere di sorveglianza posizionate in centro potrebbero contribuire ad individuare eventuali autori.