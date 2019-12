Incendio in edificio di Torino, alcune persone intossicate

Incendio in un edificio in via Luserna, questa mattina a Torino. Secondo una prima ricostruzione del 118, alcune persone sarebbero rimaste lievemente intossicate. I vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento stanno cercando di risalire alle cause del rogo.