Alluvioni Piemonte, Regione e Abi sostegno imprese del vino

Regione Piemonte e l'Associazione Bancaria Italiana a sostegno delle imprese vitivinicole colpite dalle recenti calamità a cui si aggiunge quest'anno un forte calo delle rese produttive in alcune zone del Piemonte. "A seguito della nostra segnalazione alla Commissione regionale dell'Abi, abbiamo ottenuto una pronta risposta circa l'attenzione del sistema bancario alle esigenze del settore vitivinicolo piemontese gravemente colpito in queste ultime settimane dagli eventi alluvionali", spiega l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa. "Di qui la garanzia dell'attivazione di una serie di misure di supporto con iniziative sia autonome sia di settore, come ad esempio l'attuazione di quanto stabilito con l'Accordo per il Credito 2019, sottoscritto il 15 novembre 2018 dall'Abi con le Associazioni di rappresentanza delle imprese". Tale accordo prevede per il settore agricolo alcune misure specifiche tra cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie come anche l'allungamento della durata dei mutui, dei finanziamenti a breve termine e delle operazioni di credito agrario di conduzione. La Commissione regionale Abi del Piemonte ha quindi provveduto immediatamente a sensibilizzare gli istituti bancari per l'applicazione degli interventi previsti dall'Accordo per il Credito 2019.