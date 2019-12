Confindustria, a Torino celebrazioni per i 110 anni

Sarà il capoluogo piemontese ad ospitare le celebrazioni per i 110 anni di Confindustria. Ad annunciarlo il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Dario Gallina, che nella lettera agli associati in cui ripercorre le iniziative promosse in questi anni sottolinea: ''Cultura di impresa. E' il tema alla base di Confindustria che ha scelto Torino, città dove è nata, per celebrare il 1 febbraio prossimo i suoi 110 anni''. ''Abbiamo migliorato e modernizzato il sistema di comunicazione, attraverso i social media, con il progetto 'UI-Social' con milioni di visualizzazioni ottenute - ricorda - e poi contribuito alla nascita del Cim 4.0, il Competence Center leader in Italia, in collaborazione con il Politecnico e l'Università e con la partecipazione di 23 fra le nostre migliori aziende, e ancora fatto crescere il Dihp, Digital Innovation Hub del Piemonte, il cui gruppo tecnico ha già gestito centinaia di contatti e assessment con le imprese del territorio regionale''. ''Il mese scorso abbiamo concluso il progetto Early Warning Europe, in cui l'Unione Industriale era l'unico partner italiano riconosciuto, per aiutare le imprese a crescere. In tre anni sono state coinvolte circa 600 aziende'', osserva ancora il leader degli industriali torinesi che conclude: ''abbiamo dato vita a un'iniziativa che coinvolge le maggiori istituzioni culturali della nostra Città, il 'Tavolo Cultura', che si propone di avvicinare il mondo delle imprese alle attività culturali della città ed a eventi come le prestigiose Atp Finals che arriveranno a Torino dal 2021 per 5 anni''.