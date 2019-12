Torino: 50 nuovi bus a metano, 13 in funzione da domani

Gruppo Torinese Trasporti (Gtt), l'azienda del trasporto pubblico locale, presenta oggi i quaranta nuovi autobus a metano acquistati per rinnovare il parco mezzi con un particolare occhio di riguardo all'ambiente. I primi tredici saranno in servizio già domani sulle linee 55, 71 e 12. "Il trasporto pubblico è il primo servizio che dobbiamo garantire ai cittadini", osserva la sindaca Chiara Appendino nel corso di una diretta Facebook, ricordando che gli autobus a metano si aggiungono ai 74 già acquistati. "Il piano di sviluppo varato nei mesi scorsi prevede 400-450 nuovi mezzi, che vuol dire un mezzo nuovo su due", aggiunge la prima cittadina, che ha effettuato il viaggio inaugurale dei bus con l'assessore alla Mobilità, Maria Lapietra, e i vertici di Gtt. "Saranno tante le novità nel 2020", sottolinea l'assessora Lapietra, ricordando la costruzione dei nuovi tram e, a gennaio, la gara per i nuovi autobus elettrici.