GRAN TORINO

Sindaci del Torinese contro Appendino

Ventisei primi cittadini dell’hinterland firmano il “Patto di Superga” per chiedere maggiore condivisione nelle scelte a favore di un territorio che non può più essere considerato il dormitorio del capoluogo. “Serve un nuovo Risorgimento”

Ventisei sindaci dell’hinterland torinese si sono ritrovati oggi per firmare il “Patto di Superga”, un’agenda per la cooperazione intercomunale 2020-2030, rivolta al Comune di Torino, cui si chiede maggior dialogo e collaborazione. «Noi sindaci dell’area metropolitana ci ritroviamo oggi a Superga, un luogo con forte valenza storica e da dove è possibile abbracciare Torino e l’area metropolitana, per riaffermare l’urgenza di una maggiore cooperazione tra la città di Torino e i comuni metropolitani», è l’incipit del documento indirizzato alla loro collega Chiara Appendino anche nella sua veste di sindaco della Città metropolitana.

«Chiediamo alla sindaca di aprire un tavolo permanente che coinvolga prima e seconda cintura, un’area di circa 40 comuni con abitanti pari ad oltre la metà di Torino, con zone industriali di eccellenza, sede di atenei e di strutture formative, un patrimonio storico e culturale di rilievo metropolitano e regionale. Le fatiche a livello economico della città di Torino non possono dettare scelte autonome e autarchiche con ripercussioni sull’intera area metropolitana, che negli anni ha assunto sempre maggiore identità grazie alla presenza di attrattori a livello produttivo, di ricerca, di saperi e di qualità della vita – si legge nel patto di Superga –. Non siamo più il “dormitorio” di Torino, ma i “petali” di un fiore che ha bisogno dell’apporto e delle energie di tutte le municipalità che senza soluzione di continuità rappresentano una conurbazione cui dobbiamo far riacquistare a livello nazionale e internazionale il giusto riconoscimento. Troppo spesso negli ultimi anni le scelte strategiche sono state gestite in solitudine, senza aprire spazi di confronto dove si potrebbero costruire risposte migliori e più efficaci per l’intero territorio».

«Chiediamo alla sindaca di aprire questo tavolo alle rappresentanze delle aree omogenee della Città Metropolitana affinché opportunità e ricchezze si uniscano, tenendo insieme un territorio vasto con enormi potenzialità. Abbiamo condiviso l’indice di una agenda che va scritta insieme per non sprecare preziose opportunità, per non abbandonare ai privati infrastrutture strategiche, per condividere progettualità che possono far crescere tutto il territorio”». Secondo i firmatari del documento, lo sviluppo sostenibile della “GranTurin”, sui modelli delle città medie europee, ha bisogno di strategie comuni, da condividere ed estendere al territorio della città metropolitana su 5 punti: mobilità sostenibile e trasporti, gestione del ciclo integrato dei rifiuti per sostenere l’economia circolare, un progetto comune per parchi e fiumi, una gestione comune del sistema infrastrutturale, una pianificazione urbana per favorire le vocazioni del territorio e uno sviluppo economico armonico e sostenibile, una gestione di acqua calore ed energia in una logica di sistema grazie a aziende e multiutility del territorio. «Su questi e molti altri temi vogliamo costruire un modello di governance dell’area metropolitana e della città metropolitana che nel 2020 ponga le basi per un progetto di sviluppo che traguardi al 2030. Ce lo chiedono i nostri figli e nipoti, la generazioni che vivranno gli effetti delle nostre scelte e della nostra capacità di fare squadra per un nuovo “risorgimento” di Torino e del territorio metropolitano».

La sindaca Appendino in merito alle richieste dei sindaci afferma che «non è mai venuta e mai verrà meno la piena disponibilità della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Torino a collaborare con tutte le Amministrazioni comunali dell’area metropolitana. Questo nell’interesse primario dei cittadini, del buon funzionamento dei servizi pubblici, del lavoro e dell’economia del territorio». La riforma Delrio, aggiunge il vicesindaco metropolitano Marco Marocco «ha messo a disposizione dei sindaci un luogo istituzionale dove portare le proprie istanze per agire quel coordinamento strategico chiesto oggi, che è la Conferenza Metropolitana, organo regolarmente disertato. Pensare ed agire, in ambito metropolitano è possibile e non da oggi». Naturalmente, riprende Appendino «siamo sempre a disposizione per confrontarci con tutti i sindaci».