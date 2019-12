Capodanno sicuro a Torino, vietati spray e selfie-stick

Capienza limitata a 14mila persone per il Capodanno a Torino. E' quanto disposto dal piano di sicurezza per lo spettacolo cittadino di fine anno. I partecipanti potranno raggiungere piazza Castello dalle 20,30 tramite otto varchi. Uno, in piazza San Giovanni, sarà riservato ai disabili. Il conteggio delle persone sarà effettuato elettronicamente dagli operatori tramite un'apposita applicazione che consente di monitorare la piazza in tempo reale. Vietate lattine e vetro, bombolette spray, bastoni - compresi i selfie-stick, valigie, trolley e biciclette. Dal mattino del 31 dicembre sarà chiuso, nel tratto tra piazza San Carlo e piazza Castello, il parcheggio sotterraneo. Dalle 12 di domani, e sino alle 6 del primo gennaio, sarà vietata la sosta nell'area compresa tra via XX Settembre, viale Primo Maggio, via Bogino e via Cesare Battisti. Stop al traffico, dalle 18 del 31 dicembre, tra via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, viale primo Maggio, via Verdi, via San Francesco da Paola, via Principe Amedeo, via San Tommaso, via IV Marzo.