Tav: presidi e fiaccolate, No Tav si mobilitano per la Dosio

Il movimento No Tav si mobilita in solidarietà di Nicoletta Dosio, volto storico della lotta contro la Torino-Lione, arrestata ieri sera a Bussoleno, in Val di Susa, dai carabinieri. Oggi alle 18 è previsto un presidio davanti alla Caserma di Susa, mentre alle 24 i No Tav si sono dati appuntamento fuori dal carcere delle Vallette dove, oltre alla Dosio, sono reclusi anche Giorgio Rossetto e Mattia Marzuoli, No Tav leader del centro sociale Askatasuna. Domani alle 18 è stata indetta una fiaccolata per le vie di Bussoleno. Nicoletta Dosio è stata raggiunta da un ordine di carcerazione in seguito a una condanna definitiva a un anno di reclusione per reati commessi durante una protesta, nel 2012, al casello di Avigliana sull'autostrada del Frejus.