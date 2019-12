Piemonte: gli auguri di Allasia, 2020 sfida di maturità

Il 2020 porti "serenità, progetti costruttivi e segnali positivi di cambiamento". Sono gli auguri ai piemontesi del presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia. "Il 2019 si è concluso con un risultato storico: l'approvazione della delibera sull'autonomia differenziata - continua Allasia - La nostra regione si appresta ad affrontare una sfida di maturità e serietà nella trattativa col Governo per il riconoscimento di nuove competenze. Il percorso non sarà semplice ma servirà a garantire migliori condizioni di efficienza e benessere per i piemontesi". Spazio anche ai festeggiamenti, nel 2020, con le celebrazioni per i 50 anni dall'istituzione della Regione. Un traguardo che "verrà adeguatamente celebrato - dice Allasia -, ma che sarà anche l'occasione per ricordare e illustrare i servizi e le azioni che la Regione mette in campo per i suoi abitanti. Con la speranza che si possano presto aggiungere nuove competenze e nuovi servizi, allo scopo di migliorare sempre più la vita del Piemonte".