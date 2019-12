Nasce Atl Biella Valsesia Vercelli, Fossale presidente

Si è concluso con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione il lungo iter di accorpamento tra l'ATL di Biella e quella di Valsesia e Vercelli. A guidare il nuovo ente sarà Pier Giorgio Fossale, presidente dell'Ordine dei medici di Vercelli, artefice delle riuscitissime mostre nel capoluogo vercellese realizzate con la collezione Guggenheim e Presidente uscente dell'ente turistico valsesiano e vercellese. In consiglio siedono Christian Clarizio, responsabile di Sellalab, consigliere uscente dell'ATL di Biella e Presidente della ProLoco Biella e Valle Oropa; Marta Florio, manager, organizzatrice di grandi eventi nazionali, esperta in relazioni pubbliche e istituzionali; Carolina Tosetti, nuova leva dell'omonima famiglia biellese impegnata nell'hotellerie e specializzata in comunicazione e social media; Luciano Zanetta, commercialista e revisore dei conti nonché Presidente di Monterosa 2000 Spa. "Il rinnovato ente - spiega il Presidente Pier Giorgio Fossale - vuole puntare alla creazione di un 'sistema turistico' volto alla nascita di opportunità diffuse sul territorio che coinvolgano sia i soggetti istituzionali che gli operatori privati e associativi. L'obiettivo del nuovo direttivo è lavorare all'allargamento e alla completezza di proposte turistiche: dalla montagna al lago alle terre di pianura". "Il nuovo direttivo ha il mandato di avviare un dialogo con le confinanti ATL di Novara e Verbano Cusio Ossola per convergere insieme in un unico grande ente di quadrante dell'Alto Piemonte - afferma Alessandro Ciccioni, presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli che ha avuto un ruolo decisivo nella nascita della nuova Atl -. La filosofia è la stessa dell'accorpamento tra le CCIAA delle stesse aree: unirsi per contare di più, per promuovere meglio l'economia dei territori senza dimenticare le peculiarità di ognuno ma in un'ottica integrata che permette di sfruttare al meglio le risorse".