Casa: Atc Piemonte, la Regione nomina i nuovi vertici

Luigi Songa, Emilio Bolla e Paolo Caviglia sono i nuovi presidenti delle Agenzie territoriali per la casa (Atc Nord, Centrale e Sud) del Piemonte. Le nomine sono state rese note in chiusura dell'ultima seduta dell'anno della Giunta regionale. "Dopo un regime di prorogatio - afferma in una nota l'assessore regionale alle Politiche della Casa, Chiara Caucino - finalmente possiamo cominciare ad attuare un piano operativo che preveda un'adeguata manutenzione dei lavori nei cantieri precedentemente avviati e un monitoraggio costante della situazione delle Atc. Gli oltre cinquantamila alloggi nel territorio regionale hanno necessità di interventi in tempi brevi e questa sarà una delle priorità che, con il nuovo anno, metteremo immediatamente in campo". I tre vicepresidenti che coadiuveranno i vertici nell'espletamento del loro mandato sono Leo Spataro (Atc Piemonte Nord), Fabio Tassone (Piemonte Centrale) e Marco Buttieri (Piemonte Sud).