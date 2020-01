Tangenziale Est Torino: Giacometto (FI), inserito mio odg

La Camera ha approvato e inserito nella Legge di Bilancio il mio Ordine del Giorno rispetto al Sistema Autostradale Tangenziale di Torino, che impegna il Governo ad attivarsi per comprendere la progettazione e la realizzazione della Tangenziale Est di Torino per completare l'anello tangenziale". Lo ha dichiarato Carlo Giacometto, deputato di Forza Italia per il Collegio di Settimo Torinese, componente della VII Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera. "Mi auguro, guardando all'anno nuovo, che il 2020 sia finalmente l'anno decisivo per fare dei passi in avanti su un'infrastruttura di cui si parla da troppi anni senza mai far conseguire qualche fatto concreto. Torino ha bisogno della Tangenziale Est per garantire alle imprese e ai cittadini collegamenti rapidi ed adeguati. Non sfruttare la nuova gara per l'affidamento della gestione del SATT per inserire Tangenziale Est - conclude - sarebbe davvero un errore, a cui confidiamo di aver posto rimedio con l'approvazione di questo Odg".